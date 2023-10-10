Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) была реализована международная программа «Устойчивая энергетика для устойчивого будущего».

В программе, организованной БВШН при поддержке SOCAR, приняли участие 17 студентов из различных вузов Китая, китайские студенты, обучающиеся в Бакинской высшей школе нефти, 2 студента Сумгаитского государственного университета и Нахичеванского государственного университета, а также 2 сотрудника турецкой компании TPAO.

Выступая на открытии программы, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов пожелал участникам успехов и выразил уверенность, что данная программа будет для них полезной, так как участники программы эффективно проведут время и получат новые знания. Касаясь сотрудничества Бакинской высшей школы нефти с китайскими вузами и компаниями, ректор напомнил, что между БВШН и Китайским нефтяным университетом (UPC) был подписан Меморандум о взаимопонимании, выпускники БВШН учатся в UPC, были осуществлены взаимные визиты между двумя вузами и что БВШН активно участвует в реализации социальных проектов компании Huawei в Азербайджане. Эльмар Гасымов подчеркнул, что эта международная программа, впервые проводимая совместно с Китаем в области инженерии, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, установлению связей с другими вузами Китая, увеличению количества китайских студентов, обучающихся в БВШН.

Выступившая на мероприятии руководитель политического отдела посольства Китая в Азербайджане г-жа Ху Гинг пожелала участникам успехов. Говоря о важности этой международной программы, она отметила, что это первый визит китайских студентов в Баку после пандемии. Представитель посольства подчеркнула, что данная международная программа, организованная Бакинской высшей школой нефти при поддержке SOCAR, станет еще одним индикатором развития образовательных отношений между двумя странами.

В своем выступлении заместитель директора офиса международных связей Китайского нефтяного университета Ли Линъюнь отметил, что подготовлена ​​насыщенная и полезная программа. Он выразил уверенность, что у студентов будут очень положительные впечатления от Бакинской высшей школы нефти и программы. Представитель Китайского нефтяного университета добавил, что он верит, что количество подобных программ, реализуемых совместно с Бакинской высшей школой нефти, будет увеличиваться и сотрудничество будет развиваться дальше.

Следует отметить, что в рамках четырехдневной программы «Устойчивая энергетика для устойчивого будущего» преподаватели БВШН провели тренинги по таким темам, как «Возможности и вызовы для стартапов в сфере зеленой энергетики», «Роль искусственного интеллекта в формировании будущего устойчивой энергетики», «Два нефтяных бума в Азербайджане: становление Баку как глобального города», «Переход Азербайджана к зеленой энергетике», «Геотермальная энергетика как один из стабильных видов возобновляемой энергетики» и т.д. Участники программы также посетили Каспийский инновационный центр. В рамках программы запланировано посещение исторических мест и достопримечательностей Баку в целях ознакомления с богатым наследием и культурой Азербайджана.