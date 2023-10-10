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Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)

Общество Материалы 10 октября 2023 11:26 (UTC +04:00)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ – В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) была реализована международная программа «Устойчивая энергетика для устойчивого будущего».

В программе, организованной БВШН при поддержке SOCAR, приняли участие 17 студентов из различных вузов Китая, китайские студенты, обучающиеся в Бакинской высшей школе нефти, 2 студента Сумгаитского государственного университета и Нахичеванского государственного университета, а также 2 сотрудника турецкой компании TPAO.

Выступая на открытии программы, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов пожелал участникам успехов и выразил уверенность, что данная программа будет для них полезной, так как участники программы эффективно проведут время и получат новые знания. Касаясь сотрудничества Бакинской высшей школы нефти с китайскими вузами и компаниями, ректор напомнил, что между БВШН и Китайским нефтяным университетом (UPC) был подписан Меморандум о взаимопонимании, выпускники БВШН учатся в UPC, были осуществлены взаимные визиты между двумя вузами и что БВШН активно участвует в реализации социальных проектов компании Huawei в Азербайджане. Эльмар Гасымов подчеркнул, что эта международная программа, впервые проводимая совместно с Китаем в области инженерии, будет способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, установлению связей с другими вузами Китая, увеличению количества китайских студентов, обучающихся в БВШН.

Выступившая на мероприятии руководитель политического отдела посольства Китая в Азербайджане г-жа Ху Гинг пожелала участникам успехов. Говоря о важности этой международной программы, она отметила, что это первый визит китайских студентов в Баку после пандемии. Представитель посольства подчеркнула, что данная международная программа, организованная Бакинской высшей школой нефти при поддержке SOCAR, станет еще одним индикатором развития образовательных отношений между двумя странами.

В своем выступлении заместитель директора офиса международных связей Китайского нефтяного университета Ли Линъюнь отметил, что подготовлена ​​насыщенная и полезная программа. Он выразил уверенность, что у студентов будут очень положительные впечатления от Бакинской высшей школы нефти и программы. Представитель Китайского нефтяного университета добавил, что он верит, что количество подобных программ, реализуемых совместно с Бакинской высшей школой нефти, будет увеличиваться и сотрудничество будет развиваться дальше.

Следует отметить, что в рамках четырехдневной программы «Устойчивая энергетика для устойчивого будущего» преподаватели БВШН провели тренинги по таким темам, как «Возможности и вызовы для стартапов в сфере зеленой энергетики», «Роль искусственного интеллекта в формировании будущего устойчивой энергетики», «Два нефтяных бума в Азербайджане: становление Баку как глобального города», «Переход Азербайджана к зеленой энергетике», «Геотермальная энергетика как один из стабильных видов возобновляемой энергетики» и т.д. Участники программы также посетили Каспийский инновационный центр. В рамках программы запланировано посещение исторических мест и достопримечательностей Баку в целях ознакомления с богатым наследием и культурой Азербайджана.

Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти организовала международную программу для китайских студентов (ФОТО)
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