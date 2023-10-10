В этом году в Азербайджане зарегистрировано более 3 тыс. подземных толчков

БАКУ /Trend/ - За девять месяцев этого года Бюро по исследованию землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы Академии наук Азербайджана зарегистрировало 8 068 подземных толчков.

Как сообщили Trend в Республиканском центре сейсмослужбы, 3 595 из них - это подземные толчки, зарегистрированные на территории Азербайджана.

Было отмечено, что за 9 месяцев текущего года на территории Азербайджана зарегистрировано 62 землетрясения магнитудой более 3. Всего за девять месяцев в Азербайджане и на прилегающих территориях было зарегистрировано 28 ощутимых подземных толчков. 13 подземных толчков произошли на территории республики, а 15 - на территориях соседних стран.

В азербайджанском секторе Каспия 4 июля 2023 года было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. За 9 месяцев 2023 года на территории Азербайджана также произошли землетрясение магнитудой 5,2 (Кюрдамир) и 5,6 (на Каспии). За девять месяцев 2023 года возросла также сейсмическая активность на территории соседних стран (Турция, грузино-армянская граница, Иран). Землетрясения, зарегистрированные Бюро и ощущавшиеся в приграничных регионах Азербайджана, следующие: 11 подземных толчков на территории Ирана, 1 подземный толчок на территории Турции, 1 подземный толчок на территории Грузии и 1 подземный толчок на территории Армении. Землетрясения, произошедшие на территориях соседних стран, ощущались на территории Азербайджана в зависимости от магнитуды и расстояния до 3-5 баллов.