БАКУ/Trend/ - Студенты Азербайджанского нефтепромышленного университета получат международные сертификаты.

Как передает в среду Trend, об этом сообщил проректор по учебной работе Азербайджанского университета нефтяной промышленности Гасым Мамедов.

Гасым Мамедов сообщил о том, что в учебные планы студентов внесено получение международных сертификатов от British Cоuncil и Microsoft, а также сертификатов по охране труда и здоровья, а также сертификата по управлению проектами.

Кроме того, Гасым Мамедов отметил, что для преподавателей также предусмотрены курсы повышения квалификации.

Напомним, что продолжается мероприятие в связи со "Всемирным днем ​​стандартов", организованным Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) при Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджанской Республики и Физико-техническим федеральным институтом ( PTB), который является Национальным институтом метрологии Германии.