Еще 22 семьи, вернувшиеся в Физули, получили ключи от новых квартир (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ – В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули. Сегодня ключи от квартир были вручены еще 22 семьям, отправившимся в Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает в среду Trend, семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации. Они с большим уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 187 семей – всего 661 человека. Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни.