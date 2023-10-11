Успешно завершена деятельность добровольных таможенников в Центральном Таможенном Госпитале (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 11 октября 2023 года в Центральном Таможенном Госпитале состоялось мероприятие по поводу завершения 3-х месячной деятельности в Управлении Медицинской Службы 7 членов 10-го отряда «Добровольный таможенник», сформированного в Государственном Таможенном Комитете Азербайджанской Республики. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Шахлар Миргасым, главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев, специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Шахла Мирзазаде и добровольные таможенники.

Открывший мероприятие вступительной речью заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Миргасым отметил, что одним из основных направлений молодежной политики, реализуемой под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, является вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Заместитель начальника Шахлар Миргасым высоко оценил деятельность добровольных таможенников, работавших в Управлении Медицинской Службы ГТК с 11 июля по 11 октября 2023 года в рамках развития волонтерского движения, и отметил, что их отличает креативность, инициативность, новаторский образ мышления и современный взгляд на рабочий процесс.

Затем выступил главный врач Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев и дал рекомендации добровольным таможенникам по повышению их знаний и практических навыков, пожелал им успехов в дальнейшей карьере.

В конце мероприятия были вручены сертификаты добровольным таможенникам – Гюльгюн Абдуллаевой, Минаввар Нифтуллаевой, Айдан Пашазаде, Фатиме Зейналлы, Розе Рагимли, Бахар Мирзалиевой и Ламан Алхасовой, работавшим в различных отделах Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета и Центрального Таможенного Госпиталя. Мероприятие завершилось памятным фотографированием.