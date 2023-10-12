Еще 21 семье, переехавшим в Физули, вручили ключи от домов (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ – В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули. Сегодня ключи от квартир были вручены еще 21 семье, переселившейся в Физули.

Как сообщает в четверг Trend, в родные края вернулась 21 семья, состоящая из 88 человек.

Семьи выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, освободившей наши земли от оккупации. Они с большим уважением почтили память шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Вернувшимся в Физули семьям были вручены ключи от их новых квартир.

Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 208 семей – всего 749 человек. Переселение семей в город Физули продолжится в ближайшие дни.