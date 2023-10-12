В Ташкенте прошел Узбекско-азербайджанский форум здравоохранения

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте в рамках "Узбекско-азербайджанской декады здравоохранения", приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся "Узбекско-азербайджанский форум здравоохранения" при совместной организации министерств здравоохранения Узбекистана и Азербайджана.

Как сообщили в четверг Trend в минздраве, на форуме приняли участие представители министерств здравоохранения обеих стран, профильных государственных учреждений Узбекистана, медицинских учебных заведений, медицинские специалисты, ученые, а также Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане. Основная цель проведения форума – обсуждение достижений в сфере здравоохранения и медицинской науки, применение инноваций, цифровизация здравоохранения и практический обмен опытом между медицинскими специалистами двух стран.

Перед началом форума министр здравоохранения Узбекистана и участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой и коллекцией книг, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Мероприятие началось демонстрацией фильма о жизни и деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева.

Выступая на открытии форума, министр здравоохранения Узбекистана Амрилло Иноятов подчеркнул, что в сфере здравоохранения между двумя странами установлено тесное партнерство.

"Как успешное продолжение братских отношений, в столице Узбекистана состоялось "Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения", посвященная 100-летию со дня рождения великого сына тюркского мира Гейдара Алиева", - отметил Иноятов.

Амрилло Иноятов также упомянул, что в рамках декады медицинские специалисты обеих стран провели более 100 хирургических операций и медицинских обследований граждан с использованием высокотехнологичного оборудования.

"Форум подведет итоги "Узбекско-азербайджанской декады здравоохранения" и поднимет отношения между двумя странами на качественно новый уровень", - сказал министр здравоохранения Узбекистана.

Приветствуя участников форума, приуроченной к 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что 2023 год – это год проведения 100 летнего юбилея двух великих личностей, имена которых золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана – гениального политика, архитектора и основателя современного Азербайджана Гейдара Алиева и оставившей неизгладимый след в истории науки и медицины Азербайджана, выдающегося ученого и врача, заслуженного деятеля науки, академика Зарифы Алиевой.

Теймур Мусаев также выразил благодарность министру Амрилло Иноятову и медицинскому сообществу Узбекистана за их поддержку и неутомимое гостеприимство в проведении декады здравоохранения.

Отмечая беспрецедентную роль великого лидера Гейдара Алиева в развитии здравоохранения в стране, министр отметил, что благодаря особому вниманию и заботе общенационального лидера Гейдара Алиева в сфере развития здравоохранения и охраны здоровья населения достигнуты значительные успехи.

"Была усовершенствована и доведена до уровня мировых стандартов нормативно-правовая база здравоохранения. Важная работа проделана в направлении формирования, повышения квалификации, знаний и опыта национальных медицинских кадров, а также расширения связей международного сотрудничества. Были установлены тесные отношения со Всемирной организацией здравоохранения.

Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой министерства здравоохранения Азербайджанской Республики тесно сотрудничает с Ташкентским институтом подготовки врачей и Специализированным центром микрохирургии глаза. Подписаны меморандумы между Азербайджанским медицинским университетом, Ташкентской медицинской академией и Бухарским государственным медицинским институтом имени Ибн Сины", - подчеркнул Теймур Мусаев, говоря об успешном сотрудничестве между министерствами здравоохранения обеих стран.

По словам министра, развивается сотрудничество в сфере фармацевтики.

"В Азербайджане зарегистрировано 37 наименований лекарственных средств, производимых узбекскими компаниями. Подписан меморандум между Центром аналитической экспертизы минздрава и Агентством развития фармацевтической промышленности Республики Узбекистан", - добавил он.

Было отмечено, что в этом году развитие двусторонних отношений в различных сферах приобрело динамичный характер. Так, в феврале этого года в Ташкенте состоялся первый Азербайджано-узбекский межрегиональный форум. Были подписаны меморандумы между городами Шуша-Хива, Гянджа-Самарканд, Лянкяран-Бухара, Шеки-Коканд, дорожная карта сотрудничества между Баку и Ташкентом, вступило в силу Соглашение о создании Азербайджано-узбекского инвестиционного фонда. В апреле текущего года узбекская делегация приняла участие в международном конгрессе, проходившем в Астаринском районе Азербайджана при поддержке Фонда Гейдара Алиева в рамках "Года Гейдара Алиева".

"Под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева 2023 год вошел в историю для Азербайджана как год восстановления территориальных прав, определенных конституцией. Великая победа Вооруженных Сил Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и антитеррористические мероприятия, проведенные 19 сентября этого года, вызвали гордость у каждого гражданина. Братские страны активно участвуют в восстановительных и строительных работах на древних освобожденных землях Азербайджана.

Под руководством Президента Ильхама Алиева, успешно продолжающего политический и социально-экономический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, реализуются масштабные реформы в сфере модернизации здравоохранения, направленные на защиту здоровья населения", - подчеркнул Теймур Мусаев.

Он также заметил, что была успешно проведена "Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения" в рамках 100-летия великого вождя Азербайджана, а также выполнены совместные хирургические операции и оказаны медицинские услуги профессиональными врачами Азербайджана.

"Это мероприятие, организованное при поддержке Фонда Гейдара Алиева, еще больше укрепило узы братства между нашими народами. В продолжение миссии предлагаю организовать визит 50 врачей и 50 представителей среднего медицинского персонала из братского Узбекистана в нашу страну с целью усовершенствования профессиональной подготовки и обмена опытом", - добавил министр Мусаев.

В свою очередь посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, выступая, отметил, что двусторонние отношения и сотрудничество между братскими странами находятся на самом высоком уровне. По его словам, наглядным примером этой дружбы являются отношения лидеров обеих стран.

В завершении форума состоялась церемония награждения врачей, участвовавших в совместных хирургических операциях и медицинских обследованиях в рамках "Узбекско-азербайджанской декады здравоохранения".