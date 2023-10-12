В Карабахе первый магазин электроники и бытовой техники открывает İrşad – Есть новые вакансии!

«İrşad», одна из крупнейших сетей магазинов, осуществляющая деятельность в сфере продажи мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которая отличилась оказанием поддержки нашей армии и семьям военнослужащих в дни Отечественной войны, с гордостью объявляет о том, что будет обслуживать граждан на освобожденных землях!

Компания готовится в ближайшие дни открыть свой первый магазин в Карабахе – в городе Физули. По случаю открытия магазина в «İrşad» появились возможности карьеры для жителей Физули. Для желающих сотрудничать объявлены вакансии, стартовали отборы. Проведены встречи представителей компании с жителями, вернувшимися в Физули. После завершения отборов состоится официальное открытие магазина.

Желающие построить карьеры в İrşad могут обратиться, пройдя по ссылке https://irshad.az/sirket/vakansiyalar, или отправить готовую форму CV на электронный адрес [email protected].

Отметим, что осуществляющий свою деятельность в течение 23 лет «İrşad» является лидирующей компанией Азербайджана в сфере продажи электроники.

«İrşad» в период II Карабахской войны запомнился множеством социальных проектов. Компания заморозила оплату кредитов воюющих за наши земли военнослужащих и мобилизованных клиентов, имеющих воинскую должность. А долги по кредитам погибших и раненых в ходе боевых действий военнослужащих были полностью списаны компанией. Также с целью оказания поддержки семьям раненых в ходе боев за Карабах военнослужащим и мобилизованных лиц с воинской должностью 100 семьям была предоставлена единоразовая финансовая помощь в размере 30 000 AZN. С целью оказания поддержки нашей армии «İrşad Electronics» перечислил в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики 50 000 AZN, проходящим службу в фронтовой зоне с труднодоступным горным рельефом военнослужащим была отправлена теплая одежда на сумму в 20 000 AZN. Помимо этого компания подарила 100 мобильных телефонов участникам войны, имеющих ранения. Также накануне Для Солидарности с целью поддержки обучения 100 детей шехидов в качестве подарка были предоставлены 100 планшетов. А жители Гянджи Хадиджа и Нилай, потерявшие обоих родителей в результате атаки на гражданских лиц во время войны, до достижения 18 летнего возраста взяты компанией на попечительство.

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