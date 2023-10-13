В Физули возвращаются еще 62 бывших вынужденных переселенца (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Trend, 13 октября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Физули переселяются еще 22 семьи – 62 человека.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Переселившиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 230 семей, или 811 человек в городе Физули.