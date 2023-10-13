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Названа главная цель правительства Азербайджана в борьбе с инфляцией

Общество Материалы 13 октября 2023 10:57 (UTC +04:00)
Названа главная цель правительства Азербайджана в борьбе с инфляцией

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ – Одной из главных задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики перед правительством, является достижение до конца года однозначного уровня инфляции.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было объявлено на заседании Рабочей группы по мониторингу инфляции и цен.

Отмечается, что созданная Рабочая группа по мониторингу инфляции и цен, также изучила все причины, оказывающие повышающее влияние на цены, и провела необходимую работу по их устранению. В связи с этим будут продолжены необходимые меры по поддержанию инфляции в пределах, не наносящих ущерба макроэкономической и финансовой стабильности.

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