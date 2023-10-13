Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 октября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер утром сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем – 16–21° тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70–80, днем - 40–50 процентов.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 8–13°, днем - 19–24° тепла, в горах – ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 7–12° тепла.