В Азербайджане значительно расширен охват адресной соцпомощи - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане значительно расширен охват адресной социальной помощи. Сегодня число получателей этой помощи приблизилось к 300 тысячам.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время выступления в парламенте на научно-практической конференции на тему "Гейдар Алиев – 100: современный Азербайджан – государство социального благоденствия и социальной справедливости".

«Ежемесячный размер выплаты составляет чуть меньше 500 манатов. То есть прожиточный минимум в Азербайджане составляет 246 манатов, адресная социальная помощь выплачивается в его двойном размере. Охват достаточно широкий, и в то же время этот показатель можно увеличить. Конечно, тут нет каких-либо пределов. Помощь можно предоставить и 100 процентам населения. Но чем это закончится? Куда приведет население? Результаты анализов, проведенных по всему миру, показывают, что по мере увеличения пассивных платежей снижается активная занятость. Это означает резкое сокращение числа занятых в стране через 5-10 лет. Поэтому мы считаем, что Азербайджан должен продолжать придерживаться консервативного подхода в этом вопросе», - добавил министр.