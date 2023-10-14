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В Физули возвращаются еще 117 бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 14 октября 2023 06:59 (UTC +04:00)
В Физули возвращаются еще 117 бывших вынужденных переселенцев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Trend, 14 октября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Физули возвращаются еще 28 семей – 117 человек.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

Возвратившиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.

Таким образом, обеспечено постоянное проживание 258 семей, или 928 человек в городе Физули.

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