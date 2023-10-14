Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ – Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори посетила Бакинскую высшую школу нефти SOCAR. Вначале зарубежная делегация посетила университетский кампус и встретилась со студентами и преподавателями вуза во время занятий.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подробно рассказал гостям о созданных в БВШН современных условиях обучения и исследовательской среде. Эльмар Гасымов выразил особую благодарность министру науки и образования Азербайджанской Республики Эмину Амруллаеву за предоставленную им возможность провести эту встречу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти и Суринамским университетом имени Антона де Кома. Эльмар Гасымов сообщил, что учебный процесс в Бакинской высшей школе нефти, полностью англоязычном высшем учебном заведении, интегрирован с производственной практикой. Ректор подчеркнул, что 4 из 5 специальностей с самыми высокими проходными баллами в стране являются специальностями БВШН.

Затем на встрече с участием делегаций с обеих сторон Эльмар Гасымов выдвинул предложение о создании возможности для суринамских студентов обучаться в Бакинской высшей школе нефти.

Министр образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори дал высокую оценку созданным в БВШН условиям и образовательной среде. Министр подчеркнул, что они намерены сотрудничать с Бакинской высшей школой нефти по нескольким направлениям. Он отметил, что Бакинская высшая школа нефти может сыграть важную роль в развитии в Суринаме нефтегазовой отрасли, которая является новой отраслью для его страны. Генри Ори также подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти окажет содействие в создании специальности «Инженер по нефти и газу» в Суринамском университете имени Антона де Кома.

В конце встречи ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов вручил памятную плакетку «Почетный гость» министру образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори.