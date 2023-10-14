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Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

Общество Материалы 14 октября 2023 13:59 (UTC +04:00)
Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ – Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с министром образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори посетила Бакинскую высшую школу нефти SOCAR. Вначале зарубежная делегация посетила университетский кампус и встретилась со студентами и преподавателями вуза во время занятий.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов подробно рассказал гостям о созданных в БВШН современных условиях обучения и исследовательской среде. Эльмар Гасымов выразил особую благодарность министру науки и образования Азербайджанской Республики Эмину Амруллаеву за предоставленную им возможность провести эту встречу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества между Бакинской высшей школой нефти и Суринамским университетом имени Антона де Кома. Эльмар Гасымов сообщил, что учебный процесс в Бакинской высшей школе нефти, полностью англоязычном высшем учебном заведении, интегрирован с производственной практикой. Ректор подчеркнул, что 4 из 5 специальностей с самыми высокими проходными баллами в стране являются специальностями БВШН.

Затем на встрече с участием делегаций с обеих сторон Эльмар Гасымов выдвинул предложение о создании возможности для суринамских студентов обучаться в Бакинской высшей школе нефти.

Министр образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори дал высокую оценку созданным в БВШН условиям и образовательной среде. Министр подчеркнул, что они намерены сотрудничать с Бакинской высшей школой нефти по нескольким направлениям. Он отметил, что Бакинская высшая школа нефти может сыграть важную роль в развитии в Суринаме нефтегазовой отрасли, которая является новой отраслью для его страны. Генри Ори также подчеркнул, что Бакинская высшая школа нефти окажет содействие в создании специальности «Инженер по нефти и газу» в Суринамском университете имени Антона де Кома.

В конце встречи ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов вручил памятную плакетку «Почетный гость» министру образования, науки и культуры Республики Суринам Генри Ори.

Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
Суринамский министр посетил Бакинскую высшую школу нефти (ФОТО)
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