Состоялась церемония принятия присяги курсантами, поступившими на «Курс подготовки гизирей» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии состоялась церемония принятия присяги курсантами Военного института им. Гейдара Алиева, поступившими на «Курс подготовки гизирей» по ступени среднего специального образования.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Ректор Национального университета обороны, профессор генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал участников церемонии и пожелал курсантам успехов в учебе и дальнейшей службе.

Генерал-лейтенант Г.Пириев рассказал о заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева о развитии системы образования, положительных результатах реформ, проводимых в азербайджанской армии в области военного образования, а также о проделанной работе по приведению нашей армии в соответствие с турецкой моделью.

Затем на плацу состоялась церемония принятия курсантами Военной присяги.

В заключение личный состав прошел торжественным маршем перед трибуной.