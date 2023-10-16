Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия.

Как сообщает в понедельник Trend, в рамках визита Э.Татар встретился с президентом фонда Гюнай Эфендиевой.

Г.Эфендиева проинформировала президента Северного Кипра о деятельности Международного фонда тюркской культуры и наследия.

В завершение президенту Северного Кипра и его супруге были вручены подарки.

Отметим, что президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар 12 октября прибыл с визитом в Азербайджан. 13-14 октября в Баку прошли Дни культуры Северного Кипра.

Сегодня завершился визит Э.Татара в Азербайджан.