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В Израиле возросло число погибших лиц азербайджанского происхождения

Общество Материалы 17 октября 2023 10:30 (UTC +04:00)
В Израиле возросло число погибших лиц азербайджанского происхождения

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ – Объявлено количество лиц азербайджанского происхождения, погибших в Израиле в результате атак группировки ХАМАС.

Об этом во вторник в ответ на запрос Trend сообщил начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он подчеркнул, что число погибших лиц азербайджанского происхождения достигло восьми человек.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.

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