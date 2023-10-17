Оглашен обвинительный акт Вагифу Хачатряну

БАКУ/Trend/ – В суде оглашено обвинительное заключение Вагифу Хачатряну, обвиняемому в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района 22 декабря 1991 года в составе армянских незаконных вооруженных формирований.

Как сообщает во вторник Trend, обвинительное заключение на процессе было оглашено государственными обвинителями - старшим помощником Генерального прокурора, государственным советником юстиции 3-го ранга Мугаддасом Султановыи и советником юстиции Джовдатом Мехралиевым.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.