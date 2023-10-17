Банда Вагифа Хачатряна убивала азербайджанцев - из показаний потерпевшего (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Банда Вагифа Хачатряна убивала азербайджанцев.

Об этом на суде над Вагифом Хачатряном сказал потерпевший Ильхам Кязымов, сообщает во вторник Trend.

"Они ранили мою тетю в ногу. Когда мы подоспели к ней, она сказала, что банда Вагифа убивает азербайджанцев. Армянские боевики не смогли полностью перекрыть дорогу из села, поэтому дорога к Лачину оставалась открытой. И если бы армяне захватили и эту дорогу, они убили бы всех нас. Первым они убили моего отца. Я сам был ранен. Моя жена с детьми с большим трудом смогли выбраться оттуда в снежную погоду. Моя жена стала инвалидом из-за обморожения. Через некоторое время нас нашли и доставили на вертолете в Агдам. Этот Вагиф возглавлял банду, совершившую резню в Мешали, они убивали азербайджанцев. Он должен сидеть в тюрьме всю оставшуюся жизнь. Мы требуем этого", - сказал Ильхам Кязымов.

Напомним, что Вагиф Хачатрян в составе армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

Гражданин Азербайджанской Республики Хачатрян Вагиф Черкезович (1955 года рождения), родившийся и проживавший в селе Бадара Аскеранского района, работавший водителем в автомобильном транспортном предприятии города Ханкенди совместно с другими лицами армянской национальности с целью полного уничтожения азербайджанцев, проживавших в селе Мешали как единой национальной группы, используя различные виды оружия, в том числе огнестрельное оружие и боевые пехотные машины, совершив вооруженное нападение на данное село, убили 25 человек азербайджанской национальности, нанесли 14 лицам телесные повреждения различной степени, изгнали 358 азербайджанцев из мест законного проживания без оснований, предусмотренных международно-правовыми нормами и законами Азербайджанской Республики.

Кроме того, Хачатрян Вагиф Черкезович, продолжая совместные преступные действия с лицами по предварительному сговору, уничтожая и повреждая имущества, принадлежащие государству и сельским жителям, причинил материальный ущерб на общую сумму 5 496 900 манатов.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В связи с тем, что его местонахождение не было известно следствию, он был объявлен в международный розыск и 12 ноября 2013 года постановлением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате проведенных розыскных мероприятий Вагиф Хачатрян был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики на погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы 29 июля 2023 года при попытке отправиться в Республику Армения с целью лечения при посредничестве Международного комитета Красного Креста.