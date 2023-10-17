В Азербайджане нарушители требований безопасности денежных средств будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч манатов

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане нарушители требований безопасности денежных средств (местные филиалы иностранной организации электронных денег) будут оштрафованы на сумму до 10 тысяч манатов.

Как сообщает во вторник Trend, данный вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Так, в Кодекс об административных проступках добавлена новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

Изменением предусмотрено, что за нарушение установленных законом требований по обеспечению безопасности денежных средств организацией электронных денег, в том числе местным филиалом иностранной организации электронных денег, должностные лица будут оштрафованы в размере от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 7 000 до 10 000 манатов.

После обсуждения статья была вынесена на голосование и принята в первом чтении.