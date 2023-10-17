На суде над Вагифом Хачатряном один из потерпевших рассказал, как он был взят в плен армянами

БАКУ /Trend/ - Мы стали вести с ними переговоры, чтобы они отпустили хотя бы женщин, и тогда мы сдадимся. Они притворились, что согласились на наше условие, но сразу же за этим стали стрелять.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешели Ходжалинского района, сказал Барат Новрузов, попавший в плен к армянам во время этих событий.

Он сообщил, что когда он был в плену, Вагиф Хачатрян вместе с другим армянином Армарисом неоднократно подвергали его избиению.

"В 1991 году я стоял на оборонительном посту. Ближе к утру армяне напали на нас. Мы стали вести с ними переговоры, чтобы они отпустили хотя бы женщин, и тогда мы сдадимся. Они притворились, что согласились на наше условие, но сразу же за этим стали стрелять. Одна из пуль угодила в мою сестру, отчего она погибла на месте. Они хотели не только убивать азербайджанцев, но еще и взять заложников. Моего отца застрелил снайпер. Я укрылся в нашем доме и стал обороняться. Я стал вести переговоры, чтобы они отпустили женщин, и тогда я сдамся. Они согласились. Но как только моя мама и младшая сестра показались на пороге дома, армяне стали стрелять по ним и убили. Затем они стали обстреливать наш дом из тяжелого оружия. Меня ранило. Потом они стали поджигать наш дом. Как только я вышел из дома на улицу, они схватили меня и взяли в плен", - отметил в своих показаниях Барат Новрузов.

Далее Барат Новрузов рассказал о том, как ему удалось спастись.

"Наверху села была небольшая скала. В считанные секунды я принял решение и бросился оттуда вниз. "Если уж умирать, то не от их рук", - думал я в тот момент. К счастью, все обошлось, я смог спастись, а они решили, что я погиб. Весь в ранах, я добрался до соседнего села. Я шел по лесу в сторону Лачина. Через какое-то время я упал в обморок, потому что потерял много крови. Когда я открыл глаза, то увидел, что над моей головой склонились полицейские, работавшие в Ходжалы. Тогда я думал, что мой брат жив. Но потом узнал, что во время боев в полицейском участке моего брата тоже убили. Армянские боевики жестоки убили пятерых членов моей семьи", - добавил Б.Новрузов.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешели, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, совершила геноцид в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешели Ходжалинского района (на территории бывшего Аскеранского района). В общей сложности 25 азербайджанцев были убиты, ранены 14 человек, 358 азербайджанцев изгнаны из мест постоянного проживания в селе Мешели Ходжалинского района.

Вагиф Хачатрян обвиняется по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.