AHG запускает академию "Addımla!": Новые горизонты для молодежи (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 16 октября компания "Абшерон Отель Групп" (AHG) объявила о старте академии "Addımla!", сообщает в четверг Trend.

В начале мероприятия (когда и где состоялось?), посвященного старту академии, генеральный директор (CEO) AHG Мехмет Балчык подчеркнул, что проект представляет собой пятимесячное бесплатное обучение для студентов, которое реализуется в рамках корпоративной социальной ответственности компании.

"Addımla!" направлен на раскрытие талантов студентов из различных регионов Азербайджана, преодолевая проблемы, связанные с неполным использованием кадрового резерва и одновременно повышая интерес к сфере гостеприимства. Проект предлагает студентам комплексное обучение, стажировку и возможность трудоустройства.

"Благодаря такой инициативе, AHG создает платформу для развития молодых профессионалов, способствуя прогрессу индустрии гостеприимства и обеспечивая светлое будущее для студентов и сообществ, которым они служат", - сказал Мехмет Балчык.

По его словам, участники программы "Addımla!" не только получат знания и навыки, необходимые для успеха в сфере гостеприимства, но и будут вовлечены в процесс наставничества со стороны опытных специалистов AHG.

"Это позволит им лучше адаптироваться в профессиональной среде и быстрее реализовывать свой потенциал", - добавил он.

Данная инициатива подчеркивает стремление AHG к созданию инклюзивной и прогрессивной рабочей среды для будущих лидеров отрасли.

Президент Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в ходе мероприятия, посвященного открытию, отметил, что инициатива "Addımla!" от "Абшерон Отель Групп" является отличным шагом в образовании и подготовке молодежи для индустрии гостеприимства.

"Мы искренне верим, что такие проекты помогут не только укрепить отрасль, но и открыть для многих молодых людей новые горизонты карьеры. Это вклад в будущее нашего рынка гостеприимства, и мы гордимся поддерживать подобные инициативы", - сказал он.

Эти слова подтверждают, насколько важной является эта инициатива для всей индустрии гостеприимства в Азербайджане и какое большое значение она имеет для профессионального развития молодых специалистов страны.

В ходе мероприятия менеджер по обучению и развитию AHG Рена Кенгерли отметила, что для академии “Addımla!” был организован отбор среди студентов регионов Азербайджана в возрасте 17-24 лет.

"Студенты будут размещены в одном из отелей AHG. Это уникальная возможность для них учиться и развиваться в реальной рабочей среде. Мы видели их готовность к преодолению сложностей и горячее желание развивать не только себя, но и весь сектор гостеприимства", - подчеркнула она.

В ходе беседы с Trend CEO AHG Мехмет Балчык отметил, что амбициозная академия "Addımla!", направленна на трансформацию жизни молодых людей и развитие лидеров в регионах Азербайджана.

"Академия включает в себя три ключевых направления, созданных с целью внести положительные изменения в общество и развить потенциал нового поколения. Первое направление - это создание возможностей для молодежи. Его основной целью является создание перспектив для молодых людей в возрасте 17-24 лет, проживающих в регионах Азербайджана. AHG сотрудничает с опытными психологами и педагогами, чтобы предоставить психологическую поддержку и профессиональные уроки жизни. Участники программы получают гарантированную работу, обеспечиваемую компанией, а также жилье и зарплату на время обучения", - сказал он.

По его словам, вторым направлением является обучение ценностям бренда.

"Это направление предполагает создание образовательных курсов и тренингов, направленных на формирование у участников глубокого понимания ценностей компании и их внедрение в повседневную жизнь", - добавил он.

Балчык отметил, что третьим направлением является развитие лидерских качеств.

"Более ста лидеров уже включены в академию "Addımla!". AHG планирует развивать их лидерские качества, привлекая специалистов из-за границы для обучения и наставничества. Этот подход поможет создать новое поколение лидеров, способных эффективно решать вызовы современного мира.

Академия "Addımla!" стала ярким примером социальной ответственности и стремления к созданию устойчивого будущего. AHG продолжает свою миссию внесения вклада в общество, обеспечивая молодежь возможностью реализовать свой потенциал, а лидеров - возможностью роста и развития", - заключил он.

Кроме того, компания "Абшерон Отель Групп" объявляет о старте проекта “Addımla!” для студентов Баку, приглашая их стать частью этой уникальной программы.

Присоединяйтесь к AHG и вместе способствуйте развитию индустрии гостеприимства Азербайджана!

Академия "Addımla!" - это шаг в будущее!