На нашем рынке никогда не было ничего подобного! - совместный проект АМИ Trend и DHA в Турции в центре внимания местных СМИ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ – Как сообщалось ранее, в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле прошла презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого Информационного агентства Demirören (DHA).

Как сообщает в среду Trend, презентация совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы www.dhapress.com также вызвала большой интерес ведущих медиа-субъектов братской Турции.

"DHAPress, разработанный как совместный проект действующего в Азербайджане Информационного агентства Demirören (DHA) и Агентства международной информации Trend, был представлен в июле на Глобальном медиафоруме в Шуше. Продвижение платформы в СМИ, являющейся совместной силой двух стран, на этот раз состоялось в Стамбульском медиацентре Demirören с участием официальных лиц", - говорится в публикации DHA.

Турецкая газета "Hürriyet", также не осталась равнодушной к этому проекту.

"В презентации портала www.dhapress.com, который является совместным проектом АМИ Trend и влиятельного турецкого Информационного агентства Demirören (DHA), принял участие генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои", - говорится в публикации "Hürriyet".

Как мы уже отмечали, совместный проект АМИ Trend и DHA вызвал немалый интерес авторитетных СМИ Турции, освещающих этот проект. В новости о презентации совместной медиаплатформы Турции и Азербайджана, газета "Milliyet" акцентировала внимание на "первом шаге в сфере медиа" братских стран. Аналогично представил данную новость своим читателям и портал www.deebi.net.

Bursahakimiyet.com.tr представил новость о презентации портала www.dhapress.com со словами "Объединенная сила двух стран".

Турецкий новостной сайт Ulusalhaber обратил внимание на важность данного проекта, отметив участие генерального секретаря Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александра Гибои в презентации портала www.dhapress.com.

Газета "Adagazetesi" также обратила внимание на важность проекта, реализуемого между двумя братскими странами.

Dailymotion - одна из влиятельных видеоплатформ Турции, поделилась интересными кадрами с мероприятия, организованного в честь презентации портала www.dhapress.com и проинформировала об этом своих зрителей.

Новостной сайт "Sondakika" также не оставил без внимания совместный медиапроект Турции и Азербайджана.

"Совместный проект, подготовленный Информационным агентством Demirören и действующим в Азербайджане АМИ Trend, www.dhapress.com представлен в Стамбуле после Шуши", - говорится в статье, посвященной организованному мероприятию.

Новостной портал Haber16 представил своим читателям презентацию www.dhapress.com с заголовком "В Стамбуле была представлена ​​совместная медиаплатформа Турции и Азербайджана".

"В Стамбуле была представлена совместная медиаплатформа Турции и Азербайджана", - говорится в статье Bursaburada.

Com.tr также отметил большую важность проекта www.dhapress.com, и подчеркнул в своей статье, что "медийное продвижение платформы, которая является общей силой двух стран, на этот раз состоялось в Медиацентре Demirören в Стамбуле с участием официальных лиц".

Отметим, что в штаб-квартире Demiroren Holding в Стамбуле состоялась презентация портала www.dhapress.com - совместного проекта АМИ Trend и влиятельного турецкого Информационного агентства Demirören (DHA), благодаря которому впервые на турецком медиарынке новости Азербайджана будут представлены на азербайджанском языке.

Совместный проект www.dhapress.com реализован в рамках инициативы о создании Совместной азербайджано-турецкой медиаплатформы, выдвинутой Президентами Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В презентации приняли участие генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Нармина Мустафаева, генеральный директор DHA Джалал Коркут, директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров, депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, глава Совета печати Азербайджана Рашад Меджид, генеральный секретарь Европейского альянса новостных агентств Европы (EANA) Александр Гибои, официальные лица и общественные деятели Турции и Азербайджана, представители деловых кругов двух стран, а также ведущих местных и аккредитованных в Турции зарубежных СМИ.

С материалами репортажей можно ознакомиться по ссылкам:

https://www.dha.com.tr/foto-galeri/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbulda-tanitildi-2327517

https://www.hurriyet.com.tr/egitim/alexandru-giboi-gelecegin-gazetecileri-ile-bulustu-42345869

https://www.milliyet.com.tr/gundem/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbulda-tanitildi-medya-alanindaki-ilk-adimi-7019458

https://www.bursahakimiyet.com.tr/gundem/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbul-da-tanitildi-1143671

https://www.deebi.net/haberler/gundem/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbulda-tanitildi-medya-alanindaki-birinci-adimi/

https://www.ulusalhaber.com.tr/yeniden-alexandru-giboi-gelecegin-gazetecileri-ile-bulustu/625394/

https://adagazetesi.com.tr/alexandru-giboi-demiroren-medya-ve-teknoloji-mesleki-ve-teknik-anadolu-lisesini-gezdi.html

https://www.dailymotion.com/video/x8otrhw

https://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanb-16427338/

https://www.haber16.com/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbul-da-tanitildi/1245832/

https://www.bursaburada.com/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbul-da-tanitildi/250694/

https://com.com.tr/haberler/turkiye-ve-azerbaycan-ortak-medya-platformu-istanbul-da-tanitildi-455213.html