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На суде над Вагифом Хачатряном дал показания еще один потерпевший

Общество Материалы 18 октября 2023 15:48 (UTC +04:00)
На суде над Вагифом Хачатряном дал показания еще один потерпевший

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, дал показания еще один потерпевший.

Как сообщает в среду Trend, Микаил Нурмамедов, попавший в армянский плен во время событий в Мешали, рассказал о преступлениях Хачатряна.

"Хачатрян застрелил пастуха Юниса, когда тот пас овец. Все село знает об этом. Также он убил Мирюсифа, жителя нашего села. А в машине скорой помощи он застрелил Равиля. Вагиф со своими бандитами сжег также автомобиль "Москвич" Раджаба. Вагиф, у тебя сейчас хватает наглости все это отрицать? Ты не человек", - сказал потерпевший.

Отметим, что в декабре 1991 года преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, совершила геноцид в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района. В общей сложности 25 азербайджанцев были убиты, ранены 14.

358 азербайджанцев были изгнаны из мест постоянного проживания в селе Мешали Ходжалинского района.

Вагиф Хачатрян обвиняется по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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