TƏBIB реализует новый пилотный проект

БАКУ /Trend/ - В связи с увеличением численности населения существующих или вновь строящихся городских, поселковых и сельских населенных пунктов Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBIB) в качестве пилотного проекта приступило к работе по прикреплению населения к медицинским учреждениям с целью оптимизации и совершенствования первичной медицинской помощи.

Как сообщили Trend в TƏBİB, в результате этого процесса, который служит сбору медицинской информации о населении, своевременному выявлению заболеваний, выявлению пациентов, входящих в группу риска, и проведению своевременных обследований, уже около двух миллионов жителей столицы были зарегистрированы для прикрепления к медицинским учреждениям. С этой целью в мобильном приложении "e-tabib" создана новая система регистрации. По завершении этого процесса в городе Баку начнется прикрепление населения к медицинским учреждениям в районах республики. Этот процесс также позволит более точно составить план вакцинации детского населения и получить препараты вакцин в соответствии с календарным планом. До конца года Бакинский главный центр здравоохранения, действующий в подчинении TƏBIB, планирует завершить этот процесс в городе Баку. Это также упростит определение рабочей нагрузки врачей и поможет получить более точную информацию о количестве пациентов.