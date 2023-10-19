В киноцентре «Низами» состоялся показ документального фильма «Сын» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В киноцентре «Низами» 18 октября при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры, Сети книжных магазинов LIBRAFF и Издательского дома TEAS Press состоялся показ документального фильма «Сын» производства британской компании Broken Pot Media.

Как сообщает Trend, сначала минутой молчания была почтена светлая память наших шехидов.

В мероприятии приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева, помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, члены семьи шехида Первой Карабахской войны Натига Гасымова, официальные лица, известные деятели искусств и другие гости.

Отметим, что документальный фильм «Сын», на создание которого ушло три года, повествует об азербайджанском военнослужащем Натиге Гасымове, попавшем в армянский плен во время Первой Карабахской войны.

Выступивший перед показом представитель Министерства культуры, заслуженный деятель искусств Азербайджана Орхан Фикретоглу сказал, что фильм «Сын» совместного производства азербайджанских и британских кинематографистов является замечательной публицистической кинохроникой с точки зрения развития культурной сферы в стране. По его словам, этот документальный фильм – один из цикла очень успешных проектов в истории азербайджанской кинохроники, реализуемых в культурной политике по поручению главы государства.

Говоря о процессе создания фильма, продюсер ленты Экарт Сейджер (Eckart Sager) отметил, что он был впечатлен сценами, где Натиг Гасымов кладет на землю оружие, попадает в плен и допрашивается армянами. Э.Сейджер сказал, что на момент создания фильма, несмотря на прошествие 25 лет, не было никакой информации о судьбе Н.Гасымова, и именно поэтому он приступил к расследованию того, что произошло с Натигом Гасымовым: «Учитывая отношения между Азербайджаном и Арменией, нам было очень важно подойти к этому вопросу объективно и сдержанно. Это трагическое событие стало олицетворением Карабахской войны».

Брат Натига Гасымова – Нофель Гасымов в беседе с АЗЕРТАДЖ также отметил, что до начала съемок документального фильма «Сын» о судьбе Натига ничего не было известно. «Мы знали только о том, что он был взят в плен. Потом мы выяснили, что он сражался в одиночку в албанской церкви и затем согласился сдаться, чтобы враг не расправился со взятыми в заложники ходжалинцами», - сказал он.

Натиг Гасымов, потеряв в ходе боевых действий шестерых боевых товарищей, в течение пяти дней находился в осаде в албанской церкви и продолжал сопротивление армянам. После того, как армяне пригрозили убить 22 заложников в Ходжалы, Натиг согласился сдаться.

Армяне никак не могли поверить, что Натиг несколько дней сражался в одиночку. В статье «Страх», опубликованной в апрельском номере журнала «Огонек» (№14-15) за 1992 год, журналист Константин Смирнов повествует о подвиге Натига Гасымова, который, даже сдавшись, не отдал врагу Азербайджанский флаг. В статье представлена фотография Натига Гасымова, гордо держащего в руках флаг Азербайджана, в окружении армянских военнослужащих.

Этот документальный фильм, рассказывающий еще об одной героической странице истории Азербайджана, был экранизирован режиссером и сценаристом Караном Сингхом на основе неопубликованных фотографий итальянского военного фоторепортера Энрико Сарсини. Решив представить миру рассказанную Энрико Сарсини довольно печальную, но преисполненную гордости историю о том, что происходило в Карабахе, режиссер, чтобы прояснить это событие и судьбу героя, три года встречался со свидетелями в Азербайджане, Армении, Италии, Великобритании и России, записывал их интервью.

В фильме отражены моменты, связанные с допросом Натига Гасымова в армянском плену, и приводятся факты участия в этих допросах армянского полевого командира Виталия Баласаняна. По данным очевидцев, армянский военнослужащий Виталий Баласанян подверг пыткам и убил находящегося в плену Натига Гасымова, который был зарегистрирован в Государственной комиссии Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, как лицо, пропавшее без вести во время Первой Карабахской войны.

Фильм еще раз раскрывает лицемерную армянскую суть. Вместе с тем режиссер фильма в своей работе затрагивает тему ужасной роли войны в судьбах людей, выдвигая на первый план страдания, которые испытывают семьи от потерь своих близких или их неизвестных судеб.

Документальный фильм «Сын», ярко обнаруживающий подвиг Натига Гасымова, вновь вышел на повестку дня общественности после успешных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией в сентябре 2023 года.

Фильм снят на азербайджанском и английском языках и дважды демонстрировался в США.

Во время мероприятия также была реализована продажа других книг издательства TEAS Press, посвященных Карабаху, Ходжалы, шехидам, бойцам, находившимся в армянском плену, и азербайджанским реалиям, выручка от продажи будет перечислена на счета Фонда YAŞAT и Фонда возрождения Карабаха.