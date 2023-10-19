Yango и Uber Azerbaijan официально зарегистрировались в Агентстве наземного транспорта Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Yango и Uber Azerbaijan стали одними из первых сервисов, которые прошли официальную регистрацию в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. Теперь они имеют все необходимые лицензии и разрешения для работы в соответствии с новым законодательством Азербайджана, вступившем в силу 1 октября 2023 года.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 13.1.4 Закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об автомобильном транспорте» всем операторам заказа такси, работающим в Азербайджане, необходимо получить соответствующую лицензию и зарегистрировать свои сервисы в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. Без соблюдения данных формальностей продолжение работы сервисов по заказу такси незаконно.

Ранее Агентство наземного транспорта Азербайджана сообщило, что уже 4 компании обратились в Агентство за получением разрешения на деятельность операторов заказа такси, подав соответствующие документы через электронную систему.