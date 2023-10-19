В Ханкенди открылся филиал "Азерпочт" (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Ханкенди начал работу филиал ООО "Азерпочт".

Об этом сообщили Trend в четверг в "Азерпочт".

Напомним, что 15 октября Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджанской Республики в Агдере, Ханкенди, на территории Сарсангского водохранилища, в городе Ходжалы, Аскеране, городе Ходжавенд. Тем самым был полностью обеспечен суверенитет Азербайджана на всех территориях страны.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.