52 абитуриента с высокими баллами - выпускники региональных школ - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ – Абитуриенты, набравшие в этом году высокие баллы, представляют практически все города и районы страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде в ходе выступления на мероприятии "Гейдар Алиев и президентские стипендиаты: стратегия на будущее".

По ее словам, среди них 52 человека являются выпускниками школ, действующих в регионах страны, в том числе 14 - выпускниками сельских школ.

"Считаю, что начало их учебы на ступени высшего образования в статусе президентского стипендиата — это предвестник успешного будущего, и они смогут уверенно идти к своей цели", - сказала Аббасзаде.

Отметим, что 20 октября в Центре Гейдара Алиева проводится мероприятие на тему "Гейдар Алиев и президентские стипендиаты: стратегия, направленная на будущее".

В мероприятии принимают участие министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, заместитель председателя Намик Бабаев, ректоры высших учебных заведений, первые президентские стипендиаты, достигшие высоких результатов на вступительных экзаменах в 2001 и 2002 годах, абитуриенты, которые показали самые высокие результаты по группам специальностей на вступительных экзаменах в 2023 году и получившие президентскую стипендию, а также студенты старших курсов высших учебных заведений, получающие президентскую стипендию, директора общеобразовательных учреждений.