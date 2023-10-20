Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

До конца 2026 года в Кяльбаджар переселится 13 тысяч человек

Общество Материалы 20 октября 2023 18:21 (UTC +04:00)
До конца 2026 года в Кяльбаджар переселится 13 тысяч человек

Читайте Trend в

Гюнай Гулиева
Гюнай Гулиева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До конца 2026 года в Кяльбаджар переселится 13 тысяч человек.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления №2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе Фархад Новрузов в ходе выставки «Rebuild Karabakh».

Новрузов отметил, что продолжается возвращение населения в Лачин, и до сих пор было переселено более тысячи человек. Также он добавил, что продолжается строительство аэропорта в Лачине.

Напомним, что специализированная выставка «Rebuild Karabakh», посвященная восстановлению и развитию освобожденного от оккупации Карабаха, продлится до 21 октября.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости