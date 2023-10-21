Азербайджанские гимнастки завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - юниорская женская группа завоевала серебряную медаль на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Trend в субботу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

Юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири заняла второе место в многоборье.

Напомним, что ранее на соревнованиях юниорская женская группа завоевала серебряную медаль в программе темпового упражнения.

Также ранее азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, завоевали "золото" в программе балансового упражнения.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в программе темпового упражнения.

Отметим, что 31-й чемпионат Европы по акробатической гимнастике завершится 22 октября.