Азербайджанские гимнасты завоевали еще два "золота" на чемпионате Европы в Болгарии

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике завоевали ещё две золотые медали на 31-м чемпионате Европы, который проходит в городе Варна (Болгария), сообщили Trend в субботу в пресс-службе Федерации гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, заняли первое место в многоборье.

Также "золото" в многоборье завоевали Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары.

На данный момент в активе сборной Азербайджана на 31-м чемпионате Европы по акробатической гимнастике шесть наград - четыре золотые и две серебряные медали.

Ранее на соревнованиях юниорская женская группа в составе Назрин Зейниевой, Захры Рашидовой и Анахиты Башири заняла второе место в программе темпового упражнения, а также в многоборье.

Также ранее азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев завоевали "золото" в программе балансового упражнения, а Агасиф Рагимов и Разия Сеидли заняли первое место в программе темпового упражнения.

Отметим, что 31-й чемпионат Европы по акробатической гимнастике завершится 22 октября.