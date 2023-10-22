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Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку

Общество Материалы 22 октября 2023 16:53 (UTC +04:00)
Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс Торонто-Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный аэропорт Гейдар Алиев, передает Trend.

Причиной этого стало низкое давление масла в левом двигателе самолета.

«Boeing-777» успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.

В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

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