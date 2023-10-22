Самолет, выполнявший рейс Торонто-Дели, совершил аварийную посадку в Баку

БАКУ /Trend/ - Капитан самолета Air Canada, выполнявшего рейс
Торонто-Дели, направил запрос на аварийную посадку в Международный
аэропорт Гейдар Алиев, передает Trend.
Причиной этого стало низкое давление масла в левом двигателе самолета.
«Boeing-777» успешно приземлился в бакинском аэропорту в 15:50 по местному времени. В самолете находился 301 пассажир.
В настоящее время самолет досматривается и организуется комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств и причин происшествия.