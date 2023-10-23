Названо число заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - За последнюю неделю (16 октября 2023 - 22 октября 2023) в Азербайджане зарегистрировано 156 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), 234 человека прошли лечение и выздоровели.

Как сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров, шесть человек, чьи анализы оказались положительными, скончались.

На данный момент в Азербайджане коронавирусной инфекцией заразились 833 955 человек. Из них выздоровели после лечения 823 439 человек, 10 353 человека умерли, число активных больных -163 человека.

За последнюю неделю в стране было проведено 3 415 тестов, а за текущий период - 7 699 775.