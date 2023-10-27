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В расходы на содержание минздрава Азербайджана включены также внебюджетные средства (Дополнено)

Общество Материалы 27 октября 2023 17:20 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (Первая новость была опубликована в 16:34)

БАКУ /Trend/ - В расходы на содержание министерства здравоохранения Азербайджана также включены внебюджетные средства.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

Таким образом, расходы на содержание и деятельность министерства, а также его материально-техническое обеспечение будут финансироваться за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики, внебюджетных средств и других предусмотренных законом источников.

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