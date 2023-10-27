Расширены полномочия министерства здравоохранения Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Расширены направления деятельности и обязанности министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в Положение о министерстве здравоохранения.

В направления деятельности министерства входит осуществление государственного регулирования в соответствующей сфере, обеспечение контроля качества медицинских услуг. В число обязанностей министерства также войдут утверждение тарифов на медицинские услуги, не входящие в конверт услуг и оказываемые подведомственными медицинскими учреждениями населению на платной основе, а также тарифов на медицинские услуги, оказываемые незастрахованным лицам.

Кроме того, в числе обязанностей министерства будет утверждение порядка оказания скорой и неотложной медицинской помощи и видов, объемов, стандартов качества и порядка оказания специализированной медицинской помощи; осуществление планирования и прогнозирования, связанных с организацией инфраструктуры системы здравоохранения, совместно с соответствующими учреждениями; проведение исследований с целью повышения качества медицинских услуг и внедрения прогрессивных форм и методов организации здравоохранения, а также проведение анализа эффективности различных моделей финансирования в сфере здравоохранения; принятие мер, связанных с просвещением населения в соответствующей сфере, и обеспечение контроля за эффективностью реализации этих мер.