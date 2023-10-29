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Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 29 октября 2023 15:34 (UTC +04:00)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан посетила делегация во главе с председателем Совета высшего образования Турции Эролом Озваром.

Об этом Trend сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Целью визита является продолжение переговоров по созданию Азербайджано-турецкого университета.

В рамках визита гости вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым посетили могилу турецкого солдата, расположенную в селе Игрыг Губинского района, Губинский мемориальный комплекс геноцида, а также Парк азербайджано-турецкой дружбы.

Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
Делегация Совета высшего образования Турции находится с визитом в Азербайджане (ФОТО)
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