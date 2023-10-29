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Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)

Общество Материалы 29 октября 2023 19:16 (UTC +04:00)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерством обороны совместно с Общественным союзом предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции организован визит группы семей шехидов в Турецкую Республику, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В рамках визита семьи шехидов встретились с семьями погибших военнослужащих братской страны и чиновниками города Кайсери.

Кроме того, члены семей шехидов посетили достопримечательности города Кайсери, исторические памятники, парк Ходжалы, мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида и могилы военнослужащих братской страны, ставших шехидами.

Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
Организован визит группы семей шехидов в Турцию (ФОТО)
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