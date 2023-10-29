В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летней годовщины создания Турецкой Республики.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном посольством Турции в Баку, принимают участие представители дипломатического корпуса, политики, общественные деятели, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, представители общественных организаций, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, представители СМИ и другие официальные лица.