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В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики

Общество Материалы 29 октября 2023 19:38 (UTC +04:00)
В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летия Турецкой Республики

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Баку проходит официальный прием по случаю 100-летней годовщины создания Турецкой Республики.

Как сообщает Trend, в мероприятии, организованном посольством Турции в Баку, принимают участие представители дипломатического корпуса, политики, общественные деятели, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, председатель Управления мусульман Кавказа Гаджи Аллахшукюр Пашазаде, представители общественных организаций, военные атташе, депутаты Милли Меджлиса, представители СМИ и другие официальные лица.

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