Алкоголь, курение сигарет и вдыхание токсичных газов - факторы, нарушающие нормальную функцию щитовидной железы - Огтай Гусейнов

БАКУ/Trend/ - Алкоголь, курение сигарет и вдыхание токсичных газов - факторы, нарушающие нормальную функцию щитовидной железы. Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав Азербайджана, об этом сказал специалист-эксперт Минздрава, эндокринолог Огтай Гусейнов.

- Доктор, прежде всего, хотелось бы узнать, что такое щитовидная железа и как она влияет на нормальную функцию организма человека?

- Щитовидная железа — это орган, похожий на бабочку, расположенный в передней части шеи. Щитовидная железа является частью эндокринной системы. Щитовидная железа участвует в энергетическом обмене клеток всего организма. Гормоны, синтезируемые щитовидной железой, — это трийодтиронин (Т3) и тетрайодтиронин (Т4).

Помимо обмена веществ, щитовидная железа влияет и на другие органы. Таким образом, он обеспечивает нормальное функцианирование мозга. Одновременно он влияет на развитие нервной, скелетно-мышечной системы, частоту и число сердечных сокращений, углеводный обмен, терморегуляцию организма, гормоны щитовидной железы, аппетит и вес.

- Какие осложнения наблюдаются в организме при нарушении функции щитовидной железы?

- Существует множество симптомов, указывающих на заболевания щитовидной железы. Эти симптомы зависят от гипер или гипофункции железы.

Гиперактивность щитовидной железы называется гипертиреозом, а недостаточная активность щитовидной железы — гипотиреозом.

Гипертиреоз – это увеличение синтеза обоих или одного из гормонов Т3 и Т4 в щитовидной железе.

Гипертиреоз, то есть гиперфункция железы, может проявляться следующими симптомами: потливостью, тремором рук, повышенным аппетитом, нервозностью, бессонницей, снижением внимания, расширением глаз, двоением в глазах, чувствительностью к свету, повышенным артериальным давлением, нарушениями сердечного ритма-аритмией , потерей веса, увеличение частоты сердечных сокращений, трудности с засыпанием, истончение, выпадение волос и т. д.

Гипотиреоз – это неспособность организма синтезировать достаточное количество гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз может проявляться следующими симптомами: утомляемость, запоры, сухость кожи, увеличение веса, отечность лица, рук, ног, охриплость голоса, мышечная слабость, боли в суставах, половая слабость и т.д. Гипертиреоз и гипотиреоз – это заболевания, которые часто лечатся медикаментозно. В некоторых случаях эти заболевания лечат хирургическим путем.

- Какие факторы влияют на дисфункцию щитовидной железы?

- В дисфункции щитовидной железы играют роль несколько факторов. Длительный, хронический стресс, продукты, богатые токсичными веществами, могут вызвать дисфункцию щитовидной железы.

Различные виды алкоголя, активное и пассивное курение, вдыхание токсичных веществ повышают токсическую нагрузку, что очень опасно для щитовидной железы. Сильное облучение или длительное нахождение в месте с повышенным уровнем радиации, заражение вирусами (герпес, цитомегаловирус), бактериями (стафилококки, стрептококки) и паразитами, а также средствами борьбы с ними оказывают негативное воздействие на функционирование щитовидной железы.

- В каких случаях оперируют больных, страдающих этими заболеваниями?

- Если размер щитовидной железы слишком велик, вызывает затруднения при глотании во время еды и разговора, имеются такие жалобы, как удушье, стеснение, одышка, узлы в щитовидной железе подвержены риску малигнизации, выбирают хирургическое лечение.

Диффузная токсическая ур (гипертиреоз) – заболевание, характеризующееся увеличением выработки гормонов. При неэффективности медикаментозного лечения проводят хирургическое вмешательство или лечение радиоактивным йодом.

Хирургические методы применяют так же при токсической аденоме, при которой доброкачественная опухоль щитовидной железы продуцирует большое количество тиреоидного гормона.

Одним из показаний к операции является рак щитовидной железы, подтвержденный биопсией. Хороших результатов можно добиться при ранней диагностике и своевременном удалении опухоли.

- Может ли после операции вновь появиться заболевание железы?

- Операции на щитовидной железе выполняются через небольшой разрез на передней поверхности шеи. Единственным видом операции, исключающим образование рецидивирующего зоба, является полное удаление щитовидной железы (тотальная тиреоидэктомия). В остальных случаях существует вероятность рецидива заболевания. Чтобы вовремя выявить и предотвратить эти случаи, необходимо после операции держать больных под постоянным контролем. У пациента необходимо проверить анализ тиреоглобулина, а также контролировать уровень гормонов щитовидной железы. При правильном лечении риск рецидива заболевания во время и после операции составляет менее 1%.

- После какого возраста рекомендуется операция детям и подросткам?

- Заболевания щитовидной железы у детей в основном вызваны дефицитом йода. Если дефицит йода не лечить вовремя, в пожилом возрасте наблюдается увеличение щитовидной железы. Узелки щитовидной железы у детей и подростков встречаются редко. Независимо от возраста, при злокачественных узлах операция обязательна.

- На что следует обратить внимание после операции?

- Пациента можно выписать домой на следующий день после операции. Нет никаких ограничений в еде, питье или передвижении. После операции пациент должен находиться под наблюдением хирурга и эндокринолога, проводившего операцию. Пациент должен регулярно сдавать лабораторные исследования (гормоны щитовидной железы) и проходить УЗИ в назначенные врачом сроки.

В ряде случаев для предотвращения рецидива заболевания и компенсации утраченной функции щитовидной железы назначают препараты гормонов щитовидной железы (заместительная гормональная терапия). Эти препараты следует принимать под наблюдением врача. Самостоятельно изменять дозу препарата опасно, поэтому рекомендуется периодически посещать эндокринолога.