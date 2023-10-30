Названо количество заразившихся COVID-19 в Азербайджане за последнюю неделю

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за период с 23-го по 29 октября выявлены 95 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 149 человек.

Как сообщили в понедельник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, за прошедшую неделю от COVID-19 скончались три человека.

До настоящего времени коронавирусом в Азербайджане заразились 834 050 человек, 10 356 - скончались, 823 588 - вылечились, 106 - продолжают лечение.

В стране проведены 7 703 250 тестов на COVID-19 (за прошедшую неделю - 3 475).