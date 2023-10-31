В Азербайджане создается электронная база топонимов

БАКУ/Trend/ – В Азербайджане ведутся работы по созданию электронной базы топонимов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил директор Института географии Закир Эминов во время выступления на общественных слушаниях в Милли Меджлисе (парламент) на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости".

По его словам, в ближайшее время работа в этом направлении будет завершена.

Отметим, что в парламенте Азербайджана проходят общественные слушания на тему "Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости" организованные комитетом Милли Меджлиса по региональным вопросам. В слушаниях принимают участие депутаты Милли Меджлиса, представители гражданского общества и другие гости.

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