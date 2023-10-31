Топонимы в Западном Азербайджане арменизированы - Ахлиман Амирасланов

БАКУ /Trend/ – Все топонимы в Армении имеют азербайджано-тюркское происхождение, в чем можно убедиться, посмотрев на карту 1903 года.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент), председатель Совета старейшин Общины Западного Азербайджана, академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что армяне уже долгий период занимаются фальсификацией азербайджанской истории в Западном Азербайджане, изменением и арменизацией топонимов тюркского происхождения.

"Западный Азербайджан - это часть нашей истории. Эта земля подарила нам много выдающихся личностей – общественных деятелей, представителей науки, культуры, литературы и искусства. Географическая среда эпоса "Китаби-Деде Горгуд" также связана с Западным Азербайджаном. Коренными жителями Западного Азербайджана были азербайджанские тюрки, армяне же туда были переселены. Существовавшие на территории Западного Азербайджана ойконимы, оронимы и гидронимы тюркского происхождения были изменены и арменизированы", - добавил А.Амирасланов.

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