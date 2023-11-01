На конференции, посвященной 100-летним юбилеям Общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, была сделана презентация (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На конференции, посвященной 100-летним юбилеям Общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой, была сделана презентация.

30-31 октября 2023 года начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., заслуженный врач Джейхун Мамедов и заместитель начальника, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев приняли участие в международной конференции «Физиология зрения и профессиональные патологии: фундаментальные и прикладные аспекты», посвященной 100-летним юбилеям Общенационального лидера Гейдара Алиева и академика Зарифы Алиевой.

На пленарном заседании конференции к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев от имени авторов представил презентацию на тему «Острые профессиональные и массовые химические отравления в Азербайджане и управление ими». В своем выступлении доцент Исмаил Эфендиев отметил, что основные направления научной деятельности академика Зарифы Алиевой были посвящены профессиональной патологии. Результаты научно-исследовательских работ, выполненных в указанной области, нашли отражение в ценных монографиях выдающегося ученого, таких как «Профессиональная патология глаз в шинном производстве», «Офтальмология при хронической йодной интоксикации» и «Профилактика профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности». Научная работа на тему «Острые профессиональные и массовые химические отравления в Азербайджане и управление ими» посвящена светлой памяти академика Зарифы Алиевой.

Исмаил Эфендиев подробно рассказал о больших достижениях выдающегося ученого Зарифы Алиевой в сфере профессиональной патологии. Зарифа Алиева сыграла исключительную роль в развитии офтальмологической науки в Азербайджане, стала первой женщиной-академиком в этой области медицины. Исмаил Эфендиев сделал подробный доклад о профессиональной патологии глаз в шинном производстве и при хронической йодной интоксикации, профилактике профессиональных заболеваний глаз в йодной промышленности, а также о профессиональных и массовых химических отравлениях в Азербайджане, и представил план мероприятий по их предотвращению в будущем. Выступление было встречено аудиторией с большим интересом.

На конференции, организованной Президиумом НАНА, Министерством Здравоохранения, Отделением Биологических и Медицинских Наук НАНА, Национальным Офтальмологическим Центром имени академика Зарифы Алиевой, Министерством Науки и Образования, Институтом Физиологии имени академика Абдуллы Гараева и Обществом Физиологов Азербайджана, приняли участие ученые и специалисты, известные физиологи из Турции, России, Беларуси, Грузии и других стран.