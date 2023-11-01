Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике примут участие в чемпионате Европы в Турции - главный тренер

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике примут участие в чемпионате Европы в Турции.

Об этом сказал в среду Trend в кулуарах проходящих соревнований 7-го чемпионата Азербайджана и открытого Первенства Баку по аэробной гимнастике главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев.

"17-19 ноября члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в Анталье (Турция). Чемпионат Европы - одно из самых важных соревнований текущего года. До этого у нас было несколько значимых стартов в Болгарии и Румынии, на которых азербайджанские гимнасты показали хорошие результаты", - отметил он.

Мариян Колев подчеркнул, что в 7-м чемпионате Азербайджана и открытом Первенстве Баку по аэробной гимнастике участвуют 110 спортсменов в возрастных категориях "малыши", "дети", "пре-юниоры", "юниоры" и "взрослые".

"Гимнасты выступают в индивидуальной программе, в составе смешанных пар, трио и групп. Хочу выразить признательность министерству молодежи и спорта, а также Федерации гимнастики Азербайджана за отличные условия, которые нам создали не только при подготовке, но и на самих соревнованиях. От участников ждем достойного выступления, чтобы они продемонстрировали все, чему научились за последние полгода. Примерно в конце текущего-начале нового года у нас будет проходить отбор в сборную среди гимнастов в возрасте 12-14 лет и 15-17 лет. При отборе мы также будем учитывать и результаты выступлений спортсменов на чемпионате Азербайджана и открытом Первенстве Баку по аэробной гимнастике", - добавил Мариян Колев.

Отметим, что в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева проходят 7-й чемпионат Азербайджана и открытое первенство Баку по аэробной гимнастике, а также 28-й чемпионат Азербайджана и первенство Баку по акробатической гимнастике. Соревнования проходят в течение двух дней (первого и второго ноября).

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