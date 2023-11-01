Соревнования позволяют оценить уровень нашей подготовки – юная азербайджанская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Соревнования позволяют оценить уровень нашей подготовки.

Об этом сказала в среду Trend участница 7-го чемпионата Азербайджана и открытого Первенства Баку по аэробной гимнастике, спортсменка Лейла Ахмедова, выступающая в возрастной категории "пре-юниоры".

"Подготовка к соревнованиям была долгой, мы много тренировались. Для меня важно проверить свой уровень, сравнить его с прошлыми турнирами. Соревнования также помогают научиться концентрироваться и справляться с волнением", - отметила юная спортсменка, представляющая клуб "Оджаг Спорт".

По словам Лейлы Ахмедовой, на соревнованиях она выступает в индивидуальной программе и в составе трио.

"Семь лет занимаюсь аэробной гимнастикой, мне очень нравится эта дисциплина. В следующем году я должна принять участие в международных соревнованиях. Надеюсь, у меня все получится", - сказала она.

Отметим, что в течение двух дней (первого и второго ноября) в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева в Баку проходят соревнования 7-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по аэробной гимнастике, а также 28-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по акробатической гимнастике.

В соревнованиях по аэробной гимнастике принимают участие 110 гимнастов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", спортивный клуб "Grasiya", Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайыте.

В 28-м чемпионате Азербайджана и первенстве Баку по акробатической гимнастике участвуют 68 спортсменов (воспитанники клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, спортивного клуба "Нефтчи", Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №13 Низаминского района).

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