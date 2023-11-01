Ректор предложил создать филиал UNEC в Карабахе

БАКУ /Trend/ - UNEC предлагает открыть филиал в Карабахе. Как сообщает Trend, об этом сказал ректор UNEC профессор Адалат Мурадов.

"Под руководством Президента Ильхама Алиева была достигнута великая Победа не только в истории Азербайджана, но и в истории всего Тюркского мира. Карабах, неотъемлемая часть Азербайджана, был освобожден от 30-летней армянской оккупации. Мы, являясь UNEC, предлагаем открыть филиал UNEC в Карабахе, чтобы способствовать осуществлению превращения освобожденных от оккупации территорий в рай и восстановлению Карабаха. В настоящее время филиалы UNEC действуют в Загатале, а также в Дербенте (РФ). UNEC имеет богатый опыт и успешную модель образования в создании и управлении филиалами. Учитывая этот опыт, UNEC готов принять необходимые меры для создания филиала в Карабахе", - сказал он.