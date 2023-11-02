Завтра в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 3 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, ночью и утром местами будет слабый туман, небольшая морось. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем - 19-23° тепла. Атмосферное давление упадет с 761 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 75-85 %, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ближе к вечеру в некоторых местах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Подует западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-13° тепла, днем - 20-25 ° тепла, в горах ночью - 4-9 ° тепла, днем - 11-16°.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!