Станьте членом семьи BSC!

БАКУ /Trend/ - Вниманию соискателей, проживающих в Сумгаите и прилегающих районах:

ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Сумгаит и Хырдалан, поселках Сараи, Х. З. Тагиев, Масазыр и Джейранбатан, а также в селе Новханы, подать заявки на следующие вакансии производственных участков в городе Сумгаит.

3-4-5 ноября 2023 года в административном здании трубопрокатного производственного участка, расположенном по адресу город Сумгаит, ул. Сульх 1 будут проведены «Дни карьеры».

Вакансии: