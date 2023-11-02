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Общество Материалы 2 ноября 2023 15:24 (UTC +04:00)
Станьте членом семьи BSC!

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Вниманию соискателей, проживающих в Сумгаите и прилегающих районах:

ЗАО «Baku Steel Company» (BSC) приглашает соискателей, проживающих в городах Сумгаит и Хырдалан, поселках Сараи, Х. З. Тагиев, Масазыр и Джейранбатан, а также в селе Новханы, подать заявки на следующие вакансии производственных участков в городе Сумгаит.

3-4-5 ноября 2023 года в административном здании трубопрокатного производственного участка, расположенном по адресу город Сумгаит, ул. Сульх 1 будут проведены «Дни карьеры».

Вакансии:

  • Инженер-металлург
  • Инженер по автоматике
  • Инженер-энергетик
  • Инженер-механик
  • Инженер-программист
  • Инженер по материалам
  • Инженер-химик
  • Инженер-нормоконтролер
  • Электромонтер
  • Слесарь
  • Слесарь-энергетик
  • Слесарь-механик
  • Слесарь-гидравлик
  • Слесарь-пневматик
  • Слесарь по крановому хозяйству
  • Токарь
  • Фрезеровщик
  • Лаборант
  • Оператор экскаватора
  • Оператор-погрузчик
  • Водитель тягача
  • Оператор мостового крана
  • Термист
  • Прокатчик
  • Газорезчик
  • Сварщик (разнопрофильный)
  • Рабочий
  • Медсестра
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