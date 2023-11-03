Обнародован ноябрьский рейтинг азербайджанских спортсменов

БАКУ /Trend/ - Министерство молодежи и спорта Азербайджана опубликовало ноябрьский рейтинг спортсменов национальных сборных по олимпийским видам спорта.

Как сообщили Trend в пресс-службе министерства, возглавляет список с 610 очками художественная гимнастка Зохра Агамирова. Команда по групповым упражнениям (художественная гимнастика) занимает второе место с 540 очками, а спортивный гимнаст Никита Симонов – третье (355 очков).

Подсчет рейтинговых очков проводится по правилам, установленным Министерством молодежи и спорта. Международные соревнования в рейтинге делятся на 5 категорий (в соответствии с квалификацией), а очки спортсменам начисляются в зависимости от занятых на этих соревнованиях мест.